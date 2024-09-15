Делегация из Китая посетила предприятия пищевой перерабатывающей промышленности в Приангарье

Рыбное хозяйство, фабрику мороженого, а также объекты агротуризма и завод по производству питьевой воды.

Представители коммерческих организаций провинции Ляонин Китайской Народной Республики посетили предприятия пищевой перерабатывающей промышленности Приангарья в рамках рабочего визита китайской делегации, возглавляемой заместителем директора Департамента сельского хозяйства и сельских территорий провинции Ляонин господином Чжан Куинань в Иркутскую область.

В рамках деловой программы состоялась протокольная встреча китайской делегации с заместителем Председателя Правительства Иркутской области Владимиром Читоркиным. Стороны подвели итоги взаимного сотрудничества, в том числе в рамках предварительных договоренностей, достигнутых на мероприятиях, посвященных демонстрации экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области летом этого года в Китайской Народной Республике. А также рассмотрели возможность выращивания и переработки семян лекарственной культуры расторопша на площадке Иркутского аграрного университета.

- Иркутская область издавна сотрудничает с Китаем в сфере торговли сельскохозяйственным сырьём и продовольствием. Китай входит в тройку лидеров по объёмам экспорта агропромышленной продукции из Приангарья. Регион стремится к дальнейшему сотрудничеству и расширению ассортимента и увеличения поставок уже экспортируемых товаров,- отметил в своем приветственном слове Владимир Читоркин.

Также представители китайских коммерческих компаний посетили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Приангарья. В процессе дегустации гости дружественной Республики высоко оценили качество, широкий ассортимент и натуральной вкус местной продукции. В частности, высокую оценку получило мороженое.

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, бизнес-делегация посетила рыбное хозяйство по искусственному воспроизводству пресноводных биоресурсов, ознакомилась с технологией производства продуктов, произведённых на основе растительного сырья из дикоросов, посетила фабрику мороженого, а также объекты агротуризма, звероводческое хозяйство и завод по производству питьевой воды.

– Производители пищевой промышленности Приангарья вызвали большой интерес у делегации из КНР. Гости проявили большую заинтересованность в сотрудничестве и обмене опытом, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.