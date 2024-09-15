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Фестиваль автопутешественников пройдет в Большом Голоустном

Осенний фестиваль автопутешественников пройдет в поселке Большое Голоустное на Байкале с 27 по 29 сентября. Организаторами запланирована развлекательная программа с элементами творчества для взрослых и детей.

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Как рассказали в агентстве по туризму Иркутской области, на фестивале пройдут конкурсы, будут организованы настольные игры. Самых активных участников наградят призами.

Также участников фестиваля ждут баня на берегу Байкала с услугами профессионального банщика, кинотеатр под открытым небом, выступление музыкального коллектива, ремесленная ярмарка.

Напомним, в июне Правительством Иркутской области было подписано соглашение о сотрудничестве с общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга. Реализация этого соглашения позволит вывести на новый уровень развитие автомобильного туризма в регионе, а также наполнить событийными мероприятиями период межсезонья в Иркутской области. Все это отвечает задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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