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Китай впервые за много лет повысит пенсионный возраст

В Китае объявлено о постепенном повышении пенсионного возраста. Такое решение принято Всекитайским собранием народных представителей, пишет Коммерсантъ со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сейчас китайские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 50 или 55, в зависимости от рода деятельности. Такие нормы были введены еще в 1950-е и уточнены в 1970-е гг. Теперь этот возраст для мужчин планируется повысить до 63 лет, а для женщин — до 55–58.

Кроме того, с 2030 г. предполагается повысить минимальный стаж работы, необходимый для получения пенсии, с нынешних 15 до 20 лет.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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