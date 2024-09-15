Повар из Иркутска принял участие в «Битве шефов» на телеканале «Пятница!»

Иркутянин Павел Дружинин стал участником популярного российского кулинарного шоу «Битва шефов». Программа выходит на федеральном телеканале «Пятница!».

Павел – сотрудник муниципального предприятия «Комбинат питания». Он трудится в столовой администрации города и частном ресторане. Профессиональный стаж – более 15 лет. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и достижение высоких результатов в области гражданской обороны получил благодарность от мэра города Руслана Болотова: в 2022 году иркутянин работал на месте крушения военного самолета в Ленинском округе, вместе с коллегами из Комбината обеспечивал горячей едой жителей пострадавшего частного дома и специалистов, ликвидирующих последствия аварии.

– В феврале этого года заполнил анкету на сайте проекта, отправил фото блюд для кастинга. Началось долгое ожидание. Через два месяца позвонили организаторы и пригласили на съемки в Москву. Радостной новостью сразу же поделился с женой и детьми, – прокомментировал Павел.

В отборочном этапе он представил для дегустации ведущим и звездным наставникам фирменный грибной жульен в радужной форели с рисом. Ренату Агзамову блюдо не понравилось, а вот Константин Ивлев его высоко оценил и взял Павла в свою команду. После этого нашего земляка и 11 его соперников ждали еще три испытания.

В первом туре участникам необходимо было приготовить турецкий «Лахмаджун» – запеченную лепешку с фаршем из баранины. Иркутянин не знал рецепта, но сымпровизировал и успешно справился с задачей.

Во втором испытании предстояло сделать творожный торт. Павлу не удалось пройти в финальный этап. Он признался, что не силен в создании кондитерских изделий.

– Не отчаиваюсь, что не прошел дальше. В планах – заявить о себе на шоу «Адский шеф», – отметил иркутянин. – Вне съемок удалось пообщаться с Константином. Поделился со мной некоторыми кулинарными секретами. Он очень добродушный человек. Рассказал, что приезжал несколько лет назад к нам в Иркутск и ему все здесь понравилось.