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Работы на Глазковском мосту в Иркутске завершены

Диагностика тепловой сети под Глазковским мостом завершена. В центральной части города тепловые сети включены в работу в 12:00 (ирк) 15 сентября.

Тепловые сети к домам от Маратовского кольца до микрорайона Топкинский (включительно) будут включены в 18:00 (ирк).

Проверить включили ваш дом или нет, можно по карте отключений горячего водоснабжения. Если ваш дом не отмечен на карте, то сети к вашему дому включены.

Управляющим компаниям в 12:00(ирк) направлены телефонограммы. С этого времени специалистам УК потребуется некоторое время для включения внутридомовых систем теплоснабжения домов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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