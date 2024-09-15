Игорь Кобзев решил разобраться в вопросе подключения частных домов к электричеству

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев взял вопрос на контроль.

– Вижу все сообщения о том, что многие жители не могут добиться подключения своих домов к электричеству в Иркутском и Шелеховском районах. Вопрос находится на контроле. По моему поручению создана рабочая группа под руководством заместителя председателя Правительства Иркутской области Георгия Георгиевича Кузьмина, – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что 18 сентября состоится совещание в администрации Иркутского района с руководством района, главами поселений и представителями Иркутской электросетевой компании, а также районной прокуратурой. На совещании будет заслушан доклад руководителя ИЭСК о возникшей ситуации, планах компании по ее решению и графику подключения.

– После совещания мы опубликуем номер контактного телефона и электронную почту для обращения жителей, – заявил губернатор.

Ранее энергетики уже объясняли, почему жителям Иркутского района приходится по полтора-два года ждать подключения их домов к сетям. В качестве одной из причин называлось хаотичное незапланированное загородное строительство, о котором не знали ни власти, ни энергетики.



– Люди строят дома на землях сельхозназначения, потом через суд легализуют такие постройки, хотя нигде, ни в каких планах они не учтены, – пояснял генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко. – На таких участках с хаотичной застройкой нет ни улиц, ни проездов для спецтехники, ни другой необходимой инфраструктуры – в том числе для подключения к электросетям. Понятно, что граждане, которые хотят жить за городом, не обязаны разбираться в современных правилах градостроительства и принципах муниципального управления. Они видят дом, документы на него и то, что он подключён к сетям. К сожалению, многие застройщики делают это незаконно, для демонстрации, но подобные факты потом всё равно вскрываются. Кроме того, застройщики возводят такие дома без учёта требований климатической зоны, и по сути, они представляют из себя палатку, которая светится насквозь – в ней тепло, пока греет электрокотёл.

По словам Олега Причко, незапланированный масштаб загородного строительства, в том числе, энергонеэффективных домов, отсутствие централизованных котельных и альтернативных источников тепла привели в итоге к тому, что потребление электроэнергии в сравнении с перспективными планами развития Иркутской электросетевой компании уже сейчас увеличилось в восемь раз и соответствует 2032 году. К примеру, 38-тысячный посёлок Хомутово потребляет электроэнергии больше, чем 220-тысячный Ангарск.