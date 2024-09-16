Как россияне борются с ленью на работе?

В борьбе с ленью самый популярный инструмент – самовнушение. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Лишь 30% россиян заявили, что никогда не ленятся на работе. 27% утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. 22% опрошенных, напротив, делают перерыв, чтобы восстановить силы. 7% в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 4% предпочитают переключиться на другие задачи. 3% мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 3% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.

Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина.