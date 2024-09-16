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Набиуллина: Процент по рыночной ипотеке не всегда определяет ключевая ставка

Главную роль играет предсказуемость инфляции. Слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной передает РБК.

«Ипотека – это долгосрочный кредит. Долгосрочные ставки определяются не столько уровнем текущей ставки (ключевой. – Ред.), сколько ожиданиями и банков, и заемщиков относительно того, какая будет инфляция и какая будет ключевая ставка на протяжении всего цикла, пока живет кредит», – пояснила Эльвира Набиулина.

Чтобы ставки по долгосрочным кредитам снизились, нужно, чтобы инфляция была предсказуемо низкой.

«Не только в текущий момент, но чтобы у рынка было доверие, что эта инфляция будет низкой на протяжении того периода, на который выдается ипотечный кредит – это 10-15-20 лет», – отметила председатель Банка России.

Напомним, ЦБ 13 сентября повысил ключевую ставку с 18% до 19%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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