77% иркутян хотят, чтобы на новой работе у них был наставник

Аналитики hh.ru выяснили, в каком формате люди хотят знакомиться с новой компанией и своими обязанностями, а также – как часто работодатели предлагают пройти программу адаптации сотрудникам на испытательном сроке.

По данным опроса, проведенного Службой исследований hh.ru, в 63% компаниях Омской области нет программы адаптации для новых сотрудников. Еще 14% работников сообщили, что слышали о существовании такой программы в своей компании, но не знают подробностей. Лишь 23% респондентов ответили, что их работодатель системно занимается адаптацией и онбордингом новичков.

Наиболее часто осведомлены о существовании программ адаптации сотрудники из сферы «Управление персоналом, тренинги» (39,1% из них) и представители высшего и среднего менеджмента (37,3%). Напротив, реже всего в курсе существования таких программ строители (12,8%) и административный персонал (16,1%).

При этом сами работники видят в таком системном введении в компанию и должность массу плюсов. В частности, 60% говорят о том, что это помогло бы им быстрее понять свои задачи, 13% чувствовали бы себя комфортнее на новом месте, 10% лучше бы поняли структуру компании, а еще по 8% быстрее бы влились в коллектив и определились, хотят ли оставаться в компании дальше.

На вопрос, в каком формате вам было бы удобно проходить адаптацию на новом месте трудоустройства, большинство сибирских работников, в том числе из Приангарья, выбрали вариант закрепления наставника на период испытательного срока (77%), еще половина заявили о важности очного знакомство с коллегами и руководством (52%), 33% хотели бы, чтобы им провели экскурсию по офису или площадке. Менее популярны такие формы как презентация с основной информацией, видео-приветствие и серия видео-уроков (по 19%), а также игровое приложение в телефоне, где поэтапно знакомят с компанией, обязанностями и правилами.

Отметим также, что в закрепленном наставнике больше всего заинтересованы рекрутеры (85%) и ИТ-специалисты (84%). А самый большой интерес к игровым формам адаптации с помощью мобильного приложения, проявляют маркетологи (32%), HR-специалисты (26%) и менеджеры по продажам (25%).