Рост зарплат россиян замедлится вдвое в 2025 году

Как пишут «Известия», в 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%. Прогноз включает оценки 28 экономистов. С июля аналитики увеличили свои ожидания на 0,4 п.п. – тогда предсказывали рост на уровне 15,6%.

Повышение зарплат на 16% по результатам 2024-го может стать рекордным показателем с кризисного 2008-го, когда оно было на уровне 27%, подсчитали «Известия» по данным Росстата. В прошлом же году среднее номинальное жалованье в России составило около 75 тыс. рублей в месяц с ростом почти на 15% по сравнению с 2022-м.

Таким образом, при увеличении на 16% средний заработок по итогам 2024-го поднимется до 89 тыс. в месяц. По статистике, на июнь он уже достиг отметки в 89,2 тыс.

При этом уже в 2025-м опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют резкое замедление роста зарплат – почти вдвое, до 9%. В последующие два года они ожидают дальнейший спад – до 7% в 2026-м и до 6,6% в 2027-м.

Ранее Иркутская область заняла 8 место в России по динамике зарплат. Оплата труда большей части жителей региона достигнет 100 тыс. руб. в месяц через 5,1 лет. Данные приводит РИА Новости. Первое место в рейтинге ЯНАО (0,5 лет) занимает с большим отрывом. Второе, третье и четвертое места – у трех других северных регионов – Чукотского автономного округа (3,1), Магаданской области (3,3) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3,3).