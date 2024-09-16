Ключевая ставка повышена до 19%. Почему в решении ЦБ нет логики?

Российский Центральный банк не унимается. На очередном заседании в пятницу ключевая ставка была повышена до 19%. Что не так в этом решении, рассказывает в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

ЦБ в своём релизе отмечает, что рост внутреннего спроса всё ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, для этого требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям к 2025 году.

– Это несколько не вяжется с экономической логикой, – объясняет эксперт БКС. – Высокие ставки в нашей стране уже относительно давно, а инфляционные процессы не унимаются и кажется, что эффективность повышения ставок невелика в борьбе с инфляцией. К тому же при ставке в 19%, а, соответственно, ставках для бизнеса под 30%, довольно странно ожидать, что кто-то будет активно вкладываться в развитие производства, чтобы как раз обеспечить то самое расширение предложения товаров и услуг.

Кроме того, отмечает эксперт, рост процентных ставок поднимает доходность облигаций, а это увеличивает вдвое стоимость капитала для компаний, что в свою очередь приводит к уменьшению экономической прибыли российских компаний примерно на 20% – это сотни миллиардов рублей.

– Это снижает экономическую активность бизнеса, особенно в плане инвестиций, так как количество рентабельных проектов при росте ставок сокращается, – резюмирует эксперт БКС.

Что это значит для фондового рынка?

В условиях теперь уже огромных процентных ставок, с допущением Центробанка их дальнейшего увеличения, а также нарастающих ожиданий, что эти уровни надолго, наиболее рискованными становятся акции компаний с высокой долговой нагрузкой – АФК Система, Сегежа, Газпром, Русал, OZON, ПИК.

– Более выигрышно будут смотреться эмитенты, у которых долговая нагрузка невысокая или вообще объём денежных средств превосходит долг по размеру. Например, Сургутнефтегаз, Интер РАО, Лукойл. Всего таких компаний на рынке около 30, – подчеркивает Максим Шеин.