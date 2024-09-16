Каталог товаров местных мастеров и ремесленников представят в Иркутске

В каталог вошли примеры корпоративных сувениров от 120 мастеров региона, это более 20 видов продукции. На презентации проекта, которая пройдет 26 сентября в Центре «Мой Бизнес», можно будет увидеть часть продукции и на месте пообщаться с ее авторами.

Сотрудники Центра «Мой бизнес» в течение полугода отбирали мастеров и подходящие для каталога работы на выставках и мероприятиях, а также организовали большой форум ремесленников летом 2024 года.

– Каталог мастеров региона создан для компаний, которые заказывают корпоративные сувениры для своих партнеров и сотрудников, а также для всех, кто интересуется народным творчеством, – отметила директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Презентация каталога пройдет 26 сентября с 16:00 до 20:00 в Центре «Мой Бизнес» по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2а. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Онлайн-каталог с работами и контактами мастеров доступен по ссылке.