Выдача ипотек в августе выросла на 1%

В объемах займы увеличились на 8%. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За август банки выдали 80,29 тыс. ипотечных кредитов на 332,88 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 63%, объем – на 64%. В августе прошлого года было выдано 216,01 тыс. ипотечных кредитов на 913,35 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился за год на 2%: с 4,23 млн руб. в августе 2023 г. до 4,15 млн руб. в августе 2024 г.

Средний срок ипотечного кредитования за год вырос на 9 мес.: с 259 мес. (21 год 7 мес.) в августе прошлого года до 268 мес. (22 года 4 мес.) в августе текущего.

За месяц количество выдач жилищных кредитов выросло на 1%, а объем – на 8%. В июле 2024 г. было выдано 79,43 тыс. ипотек на 306,99 млрд руб. Средний размер кредита вырос на 7%: в июле он был равен 3,86 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования вырос на 13 мес. В июле этого года он составил 255 мес. (21 года 3 мес.).

Всего по итогам 8 мес. 2024 г. россияне оформили 843,62 тыс. ипотечных кредитов на 3,64 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 30%, объема – 24%. С января по август прошлого года было выдано 1,21 млн ипотек на 4,77 трлн руб.