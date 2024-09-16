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Поезд с участниками межрегионального туристического проекта «Сибирь здесь» прибыл в Иркутск

На железнодорожный вокзал Иркутска утром 16 сентября прибыл поезд со 112 участниками первого межрегионального туристического проекта «Сибирь здесь».

<p>Фото: А. Федоров</p>

Фото: А. Федоров

Город стал конечной точкой путешествия по регионам Сибири, которое началось 9 сентября в Омске. За эти дни участники проекта посетили и увидели главные достопримечательности Омска, Новосибирска, Бийска, Томска, Новокузнецка, Абакана, Красноярска. Сегодня для них проведут обзорные экскурсии по знаковым местам областного центра, в музее «Тальцы», затем они посетят поселок Листвянка и совершат прогулку на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги.

К прибытию туристического поезда на вокзале организовали праздничную встречу с концертными номерами и выступлениями коллективов «Степные напевы» и «Палитра». Встречали участников караваем, а поприветствовать прибыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

<p>Фото: А. Федоров</p>

Фото: А. Федоров

– Вижу, что участники проекта очень довольны своим путешествием. Мы для них тоже приготовили насыщенную познавательную программу. В Иркутской области проживает 138 национальностей, и мы все, нашей большой семьей, рады встречать гостей на своей земле, показать все самое интересное, что есть в Иркутской области, продемонстрировать тепло наших сердец и открытую душу. Поэтому буду предлагать полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, который выступил с инициативой запуска проекта, развивать такой вид туризма дальше, это будет востребовано и интересно. Хотел бы выразить благодарность полпреду за такой интересный и перспективный проект, а также руководству РЖД и Восточно-Сибирской железной дороги за отличную организацию, – сказал Игорь Кобзев после общения с участниками проекта.

Как рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, промотур запущен для тестирования и повышения узнаваемости туристического бренда «Сибирь здесь». При этом местные туристические компании уже проявили заинтересованность к участию в проекте в дальнейшем.

– Межрегиональные туристические поезда популярны в центре и на Западе страны. А у нас такой масштабный проект реализуется впервые. Подготовка к первому пробному туру была напряженной, нужно было соединить воедино программу девяти регионов, чтобы все прошло идеально. Как показывают отзывы первых путешественников, нам это удалось, – отметила она.

Первыми участниками и тестировщиками маршрута стали семьи участников специальной военной операции, пенсионеры, представители туристической отрасли, журналисты и блогеры. От Иркутской области – это шесть семей погибших бойцов из Усть-Илимского района, всего 11 человек. В пути их также сопровождала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области.


<p>Фото: А. Федоров</p> <p>Фото: А. Федоров</p> <p>Фото: А. Федоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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