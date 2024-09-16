Для счастья иркутянам нужна зарплата в 225 тыс. рублей

Самые большие суммы назвали жители Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

В Иркутске счастье оценивают в 225 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 210 тыс. руб., год назад (в сентябре 2023) – 190 тыс. руб., а в марте 2023 – 180 тыс. руб.

Среди городов с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья оказались:

Москва (276 тыс. руб.),

Владивосток (270 тыс. руб.),

Ростов-на-Дону (257 тыс. руб.),

Тюмень (253 тыс. руб.),

Красноярск (250 тыс. руб.).

Интересно, что Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тыс. руб.).

Самые скромные «счастливые» суммы в: