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Для счастья иркутянам нужна зарплата в 225 тыс. рублей

Самые большие суммы назвали жители Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

В Иркутске счастье оценивают в 225 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 210 тыс. руб., год назад (в сентябре 2023) – 190 тыс. руб., а в марте 2023 – 180 тыс. руб.

Среди городов с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья оказались:

  • Москва (276 тыс. руб.),
  • Владивосток (270 тыс. руб.),
  • Ростов-на-Дону (257 тыс. руб.),
  • Тюмень (253 тыс. руб.),
  • Красноярск (250 тыс. руб.).

Интересно, что Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тыс. руб.).

Самые скромные «счастливые» суммы в:

  • Кирове (190 тыс. руб.),
  • Рязани и Кемерово (по 210 тыс. руб.),
  • Ижевске (212 тыс. руб.).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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