Новый сезон образовательного проекта «Академия ИНК» для школьников стартует 21 сентября

В Иркутске 21 сентября состоится торжественное открытие шестого сезона образовательного проекта «Академия ИНК». Программа адресована ученикам 7–11 классов Иркутской области.

Торжественное открытие нового сезона начнется в 11:00 по адресу: Большой литейный проспект, 4. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Проект создан Иркутской нефтяной компанией (ИНК) и Иркутским государственным университетом (ИГУ). Академия ИНК включает три основных трека: «Знания», где проводятся научные лекции и практические занятия, «Развитие», направленный на профориентационные занятия и «Карьера», который предусматривает взаимодействие с ИНК и совместные мероприятия с сотрудниками компании.

В новом сезоне участники смогут пройти занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии и информатике. Занятия будут доступны как в очном формате, так и в онлайн-режиме для учащихся из отдаленных территорий. Кроме того, предусмотрены научные конференции и лекции.

Ученики смогут самостоятельно формировать свое расписание, выбирая практические занятия. Также в рамках проекта предусмотрены знакомства с сотрудниками ИНК и посещение корпоративного музея компании. В финале сезона лучшие участники получат подарки от организаторов, а старшеклассники, успешно прошедшие программу, смогут рассчитывать на дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в ИГУ.

Шестой сезон Академии ИНК продлится до декабря 2024 года, присоединиться к обучению можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте. Образовательный проект действует с марта 2022 года. Всего за пять сезонов занятия посетили более 5,5 тысяч школьников.