Иркутская область попала в десятку регионов с самыми дешевыми ЖКУ

Жители Приангарья, в среднем, отдают за «коммуналку» 7,6% дохода. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Доля затрат на ЖКУ 9 Иркутская область 7,6% 76 Новосибирская область 11,3% 81 Красноярский край 11,7% 84 Республика Бурятия 13,4%

Наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%).

Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ.