Иркутская область попала в десятку регионов с самыми дешевыми ЖКУ

Жители Приангарья, в среднем, отдают за «коммуналку» 7,6% дохода. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Доля затрат на ЖКУ
|
9
|
Иркутская область
|
7,6%
|
76
|
Новосибирская область
|
11,3%
|
81
|
Красноярский край
|
11,7%
|
84
|
Республика Бурятия
|
13,4%
Наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%).
Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ.