Новости

Ключевая ставка
Ключевая ставка повышена до 19%. Почему в решении ЦБ нет логики?
«Ситуация патовая». Бизнес – о повышении ключевой ставки и планах развития
Почему ЦБ повысил ставку
Все материалы сюжета

Иркутская область попала в десятку регионов с самыми дешевыми ЖКУ

Жители Приангарья, в среднем, отдают за «коммуналку» 7,6% дохода. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Доля затрат на ЖКУ

9

Иркутская область

7,6%

76

Новосибирская область

11,3%

81

Красноярский край

11,7%

84

Республика Бурятия

13,4%

Наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%. Также низкие значения в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих субъектах РФ доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в регионах северных и дальневосточных, для которых топливо обходится дороже, а тратится его больше – в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и в Амурской области (13,3%).

Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 25 субъектов РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Сбер Бизнес Фест
5 ошибок при запуске бизнеса
Есть ли жизнь после провала?
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес