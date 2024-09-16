Нефть – вниз, золото – вверх. Что происходит?

Нефть $40 долларов за баррель, золото $3000 долларов за унцию – всё чаще в прессе появляются такие прогнозы. Есть ли для них основания?

Нефть продолжает дешеветь. На прошлой неделе котировки Brent опустились ниже 69 долларов за баррель. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, давление на цены может оказывать президентская предвыборная гонка в США.

– Кандидат в президенты Дональд Трамп планирует увеличить мощности бурения для добычи нефти и газа и вдвое снизить цены на энергоносители для американцев. В своих заявлениях он упоминал стоимость нефти в 40 долларов за баррель.

На резкое падение котировок уже отреагировала Саудовская Аравия. Крупный экспортёр нефти решил в октябре снизить цены для клиентов до минимальных значений с 2021 года. По оценкам ОПЕК, рост мирового спроса на нефть в ближайшие два года будет замедляться – в этом году на 4%, а в 2025 – на 2%. Основная причина – продолжающейся спад в экономике Китая.

В России же добыча нефти в августе упала, а экспорт достиг самого низкого уровня с марта 2021 года, следует из отчёта Международного энергетического агентства. Доходы от экспорта упали до самого низкого уровня с июля 2023 года.

– Аналитики БКС оценивают эти новости пока нейтрально, так как сокращение связано с обязательствами перед ОПЕК+, и это уже было заложено в котировки наших нефтяных компаний.

Тем временем, цены на золото обновили рекордные значения. Котировки в Нью-Йоркской бирже COMEX поднимались выше 2600 долларов за унцию.

– Рост цен на золото связан с ожиданием снижения процентных ставок в Соединённых Штатах ( как следствие снижением курса доллара против корзины основных мировых валют), напряжённой геополитической обстановкой и высоким спросом со стороны мировых центробанков. Об этом говорилось не раз. Сейчас уже в прессе и в экспертных кругах появляются оценки, что золото может стоить 3000 долларов за одну унцию, – подчеркивает Максим Шеин.