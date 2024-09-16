Число мошенничество через мессенджеры выросло

Телефонные звонки продолжают использовать 40-50% злоумышленников. Об этом пишет издание Лента.ru.

«Начиная с этого года значительным образом увеличилось количество звонков по мессенджерам, и сегодня эта цифра достигает примерно 50-60%», – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, проблема телефонного мошенничества продолжает оставаться в России достаточно острой. Примерно около 40-50% – это традиционное телефонное мошенничество.

Ущерб россиян от действий мошенников, по данным Сбера приближается примерно к 250 млрд рублей.