Число мошенничество через мессенджеры выросло

Телефонные звонки продолжают использовать 40-50% злоумышленников. Об этом пишет издание Лента.ru.
«Начиная с этого года значительным образом увеличилось количество звонков по мессенджерам, и сегодня эта цифра достигает примерно 50-60%», – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, проблема телефонного мошенничества продолжает оставаться в России достаточно острой. Примерно около 40-50% – это традиционное телефонное мошенничество.
Ущерб россиян от действий мошенников, по данным Сбера приближается примерно к 250 млрд рублей.