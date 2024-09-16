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Альфа-Банк открыл в Театре на Бронной лаундж-зону Alfa Only

Альфа-Банк открыл фирменную лаундж-зону Alfa Only в театре на Малой Бронной в Москве. Это новое пространство, где зрители могут приятно провести время и обменяться впечатлениями.

Зона Alfa Only находится на третьем этаже театра. Здесь можно посмотреть прямую трансляцию со сцены на большом экране и сделать фотографии с театрального вечера.

Для участников Alfa Only и А-Клуба действует кэшбэк 100% на приветственный бокал игристого. Нужно оплатить заказ любой премиальной картой банка — кэшбэк придёт 10 числа следующего месяца.

Лаундж-зона ждёт гостей до конца театрального сезона — вход свободный для всех желающих.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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