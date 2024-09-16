Эксперты Альфа-Банка обсудили на FINTECH FEST 2024, каким банки видят финтех

В рамках панельной дискуссии «Цифровизация финансов 2024» эксперты обсудили, каким видят финтех банки, компании и другие участники сообщества.

Модератором дискуссии выступил вице-президент по науки Ассоциации КорпФинТех Алексей Сизов. Альфа-Банк в финтех-беседе представил директор Центра продвинутой аналитики Алексей Каширин. Перспективы развития финтеха, по мнению эксперта, многообещающие, каждый следующий шаг для любой компании – и передовой, и только начинающей использовать технологии – открывает новые возможности для бизнеса.

Участникам рынка совместно с государством необходимо определить новые правила работы с данными: какую информацию в принципе можно использовать, какие при этом должны быть соблюдены технические и юридические нормы. Успешному развитию технологий способствует тот факт, что в этом вопросе крупные компании – не конкуренты, а партнеры. И они могут обмениваться экспертизой на взаимовыгодных условиях.

«Финтех занимает все пространство банка: мы предоставляем финансовые продукты, и делаем это с повсеместным использованием технологий. Пример из розничного бизнеса: процесс выдачи кредитов полностью автоматизирован. Решение на основе моделей искусственного интеллекта принимается индивидуально по каждому клиенту, с учетом всей доступной информации. В среднем и крупном бизнесе мы стремимся наиболее точно определить лиц, принимающих решения, понять, кому направлять бизнес-предложения и какие именно они должны быть, чтобы проводить точечные таргетированные коммуникации. И даже внутренние процессы мы оптимизируем с помощью технологий. Например, использование ИИ с самыми передовыми решениями по обработке естественного языка помогает нам нанимать новых сотрудников», — рассказал Алексей Каширин.

На фестивале также прошла торжественная церемония награждения премии FINTECH AWARDS. От лица финтех сообщества чествовали ведущих спикеров, визионеров, тех, кто вдохновлял за прошедший год и кого слушатели особо отметили как лучших выступающих. Для награждения операторы деловых мероприятий выбрали самого заслуженного спикера, который, по их мнению, внес наибольший вклад в дело развития и продвижения финансовых услуг и сервисов. Руководитель платформы ЦФА Альфа-Банка А-Токен Анна Шаповалова получила личную награду за развитие и популяризацию инновационных цифровых финансовых технологий. Награду А-Токен получил начальник отдела долгового финансирования первого эмитента платформы, компании Ростелеком, Ярослав Мурашкин. С февраля 2023 года Ростелеком провел 11 размещений, это максимальное количество среди всех партнеров.