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Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладам

АО КБ «Солидарность» сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях.

– С 16.09.2024 мы повышаем ставки по действующей линейке вкладов в рублях, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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