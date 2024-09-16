АО КБ «Солидарность» сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях.
– С 16.09.2024 мы повышаем ставки по действующей линейке вкладов в рублях, – говорится в сообщении банка.
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Банк «Солидарность» повысил ставки по вкладам
АО КБ «Солидарность» сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях.
– С 16.09.2024 мы повышаем ставки по действующей линейке вкладов в рублях, – говорится в сообщении банка.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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