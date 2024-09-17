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Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября
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Банк «Солидарность» проводит акцию «Лови удачу»

Банк «Солидарность» сообщил, что с 9 сентября 2024 г. по 9 ноября 2024 г. включительно проводит акцию «Лови удачу – 3000 на карту!» по картам Welcome Card для новых клиентов.

– Совершайте не менее десяти покупок по картам Welcome Card на общую сумму от 15 000 рублей в период проведения Акции и получите шанс выиграть 3000 рублей на карту. Банк объявит 50 победителей не позднее 15 ноября 2024 г. Подробные условия акции по ссылке, – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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