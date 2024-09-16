На улицах Иркутска уложили новый асфальт

На нескольких улицах Иркутска уложили новый асфальт.

Так, на объездной микрорайонов Первомайский и Университетский приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта, также там выполнили фрезерование старого покрытия. На улицах Академическая (от Старо-Кузьмихинской до Костычева) и Маршала Конева асфальтировали проезжую часть. На Байкальской (от Ржанова до границы города) устанавливали бордюры, на участке улицы от Станиславского до Байкальского кольца асфальтировали тротуар и дорогу. На Горького (от Степана Разина до Ленина) провели фрезеровку покрытия.

– До конца строительного сезона остаётся совсем немного времени. Пока погода позволяет, подрядчики стараются не упустить ни одного дня. Работа ведётся фактически в круглосуточном режиме, – сообщил мэр Руслан Болотов.