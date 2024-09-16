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В Байкальске ввели режим ЧС

Там проблемы с подключением отопления.

В городе Байкальске Иркутской области введен режим ЧС. Решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам мэра Владимира Темгеневского, режим ЧС введён в связи с тем, что УК «УЖКС» не может подключить теплоснабжение и водоснабжение жилого фонда из-за отсутствия рабочего персонала.

– Было принято решение, временно передать полномочия по управлению жилым фондом УК «Теплоснабжение», – сообщил мэр Байкальска.

По состоянию на 16 сентября отопительный период в Иркутской области начат только в одном районе – в Катангском, об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин. Он напомнил, что решение о начале отопительного периода принимает администрация муниципального образования, исходя из установленного законом норматива – когда среднесуточная температура не поднимается выше +8° С в течение пяти дней подряд. 

Он подчеркнул, что в муниципалитетах завершаются подготовительные мероприятия, которые были начаты сразу же после окончания предыдущего отопительного периода. Ответственность за подготовку и прохождение осенне-зимнего периода в соответствии с законодательством возложена на органы местного самоуправления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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