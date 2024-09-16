Отопительный сезон в Иркутске стартует с 18 сентября

Сначала к теплу подключат социальные объекты, далее – жилые дома, сообщил во время прямого эфира мэр Руслан Болотов.

Он отметил, что основными теплоисточниками в городе являются Ново-Иркутская ТЭЦ и 33 котельных. Их готовность составляет более 97 %. Завершается работа на тепловых сетях и насосных станциях, сформирован необходимый запас топлива. Подготовлены элеваторные узлы и узлы управления 92 % многоквартирных домов.

– Впервые к центральной системе теплоснабжения подключат микрорайон Зеленый. Для этого переложили 600 метров теплопровода, дополнительно построили более 4,4 километра теплосети. За счёт этого появилась возможность закрыть мазутную котельную, которая не отвечает современным требованиям, – рассказал Руслан Болотов.

Он призвал жителей проявить терпение.

– Начало отопительного сезона традиционно вызывает много вопросов. Как показывает практика, сначала много негодования, что в домах нет тепла. После того, как его включают, – читаем возмущённые комментарии, что в квартирах жарко, и мы отапливаем улицу, – прокомментировал ситуацию мэр.

По состоянию на 16 сентября отопительный период в Иркутской области начат только в одном районе – в Катангском, об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин. Он напомнил, что решение о начале отопительного периода принимает администрация муниципального образования, исходя из установленного законом норматива – когда среднесуточная температура не поднимается выше +8° С в течение пяти дней подряд.