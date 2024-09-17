Иркутские соискатели чаще всего ищут работу менеджерами по продажам и водителями

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какая работа больше всего интересует соискателей из Иркутской области в сентябре.

Динамика резюме и вакансий год к году

За прошедшие полные восемь месяцев 2024 года активность соискателей из Иркутской области выросла на +16% относительно аналогичного периода годом ранее, и это больше, чем в целом по стране (+11%).

Активность работодателей за то же время выросла на +19% в Приангарье, и на +25% в целом по России.

Самая востребованная работа в сентябре

Анализ базы резюме Иркутской области показал, что в сентябре чаще всего соискатели ищут работу менеджерами по продажам и работе с клиентами (на эту специальность приходится 4,4% от всех открытых резюме), на втором месте по популярности – работа водителями (3,7%), на третьем – администраторами (3%).

Далее в «двадцатке» наиболее востребованных среди местных соискателей - работа упаковщика и комплектовщика (2,5% ищут работу по этим профессиям), продавца-консультанта (2,3%), разнорабочего (2,2%), официанта, бармена, бариста (2,1%), бухгалтера (1,8%), курьера (1,6%), экономиста (1,5%), оператора call-центра (4%), а также инженера-конструктора, грузчика, юриста, секретаря, помощника руководителя, машиниста, менеджера по работе с партнерами, охранника, кассира-операциониста и юрисконсульта (по 1%).

Реже всего иркутяне ищут работу по специальностям продуктовый аналитик, оценщик, методолог, швея, портной, закройщик, парикмахер, технический писатель, агроном, дворник, заведующий аптекой, андеррайтер.