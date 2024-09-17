Новостройки дешевеют в Москве второй месяц подряд

За август снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 1,22%, тогда как в июле только 0,12%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ».

«При этом если в июле снижение цен происходило за счет классов эконом и комфорт, то в августе новостройки подешевели в обоих сегментах (на 1,4% в классах эконом и комфорт и на 0,8% в бизнес и элитном)», – пояснил «РБК-Недвижимости» руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Согласно индексу, в августе цены уменьшились в 23 регионах России. Самое заметное снижение наблюдалось в Ульяновской (–3,12%), Ивановской (–2,49%) и Тверской (–1,79%) областях. Москва заняла шестое место в рейтинге.

В целом по России рост цен на новостройки продолжил замедляться. В августе строящееся жилье подорожало в среднем на 0,1%, что стало минимальным месячным изменением с марта 2023 года, отметили в институте жилищного развития. Для сравнения, в июле был зафиксирован прирост на 0,4%, а в июне – на 1,4%.

Ранее стало известно, что с отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%.

«Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».