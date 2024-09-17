Цены на новостройки в РФ перестали расти

Новое жилье перестало расти. Так, за август цены на первичном рынке жилья выросли только на 0,1% – минимальный месячный прирост с марта 2023 г, тогда как в июле 2024 г. прирост составлял 0,4%, сообщает Frank Media со ссылкой на исследование портала Дом.РФ.

– С начала года строящееся жилье в России подорожало на 6%, но в реальном выражении (без учета инфляции) – только на 0,7%. За 8 месяцев 2024 года цены сильнее выросли на новостройки бизнес- и элитного класса (+6,6%), спрос на который гораздо менее чувствителен к действию господдержки. Жилье эконом- и комфорт-класса подорожало на 5,9% с начала года, – подчеркнул руководитель аналитического центра Дом.рф Михаил Гольдберг.

Ранее сообщалось, что продажи жилья в новостройках Москвы и Подмосковья в июле, после отмены льготной ипотеки, рухнули на 40%. При этом стоимость первичной недвижимости продолжала расти. Так, за июль в старой Москве она увеличилась на 4%, а за год — на 17%. В Новой Москве за июль квадратный метр, наоборот, подешевел, цена снизилась на 1%, но увеличилась на 8% по сравнению с июлем 2023 г.