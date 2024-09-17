От льготных кредитов – к размещению акций и облигаций. ЦБ предлагает изменить подход поддержки приоритетных проектов

Банк России предлагает изменить программы господдержки приоритетных инвестиционных проектов, сократив стимулирование субсидируемых бюджетом льготных банковских кредитов. Вместо этого ЦБ предлагает выплачивать субсидии самим компаниям, выходящим на рынок капитала. Об этом говорится в докладе ЦБ «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг».

Одним из возможных вариантов может быть выплата субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, в качестве альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам.

Субсидирование льготных кредитов государством приводит к тому, что юридические лица предпочитают данный источник финансирования другим инструментам рынка капитала, считают в ЦБ.

Регулятор отмечает наличие дискриминации акционерного финансирования по сравнению с долговым, а также рынка облигаций по сравнению с банковским кредитом. В результате компании мотивируются на увеличение долговой нагрузки, а темпы развития рынка капитала снижаются.

– При этом с макроэкономической точки зрения банковский кредит является монетарным механизмом финансирования, имеющим проинфляционные эффекты. Следствием роста субсидируемого кредита является дополнительный рост денежной массы, совокупного спроса и, соответственно, проинфляционное влияние, – указывает ЦБ.

В то же время финансирование через акции и облигации дополнительной денежной массы не создает, отмечает регулятор.

– Такое финансирование бизнеса, в отличие от нового банковского кредита, представляет собой использование уже сформированных сбережений граждан, то есть направляет на инвестиции ресурсы общества, которые не использованы на другие цели. Проинфляционные эффекты в этом случае несравнимо меньше, – подчеркивает ЦБ.