Под налог на вклады попадут доходы от 190 тыс. рублей

Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Об этом пишут «Известия».

Из-за повышения ставки ЦБ с 18 до 19% на заседании 13 сентября изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Она рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году.

Таким образом, доход, с которого не нужно заплатить налог в 2024-м, равен 190 тыс. рублей. Эта цифра будет актуальной, если ключевую до конца года не повысят – а ЦБ в своем пятничном релизе допустил возможность ее увеличения уже в октябре.

Налог по итогам начислений процентов на вклады в 2024 году рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если доходы окажутся более 5 млн рублей – 15%). Заплатить его надо будет до 1 декабря 2026 года.

Ранее эксперт рассказал о том, догонят ли вклады доходность по акциям.

– Доходность дивидендов – это лишь часть айсберга. На самом деле правильнее сравнивать потенциал роста акций, рост прибыли, плюс дивиденды с доходностями облигаций. В общем, нам не кажется, что рынок акций переоценивается, чтобы дивдоходность догнала вклады, – пояснил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.