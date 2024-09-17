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ФНС уведомляет россиян об уплате налога на вклады

Его необходимо произвести до 1 декабря. Об этом пишет РБК.

Налоговики начали рассылать уведомления россиянам о необходимости уплатить начисленный налог на вклады за 2023 год. Оплату нужно произвести по 1 декабря. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. Информация стала доступна в личных кабинетах налогоплательщиков, заметил РБК.

В уведомлении от ФНС перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитах в этих кредитных организациях, сумма, с которой должен был уплачен налог, (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тыс. руб.) и итоговый размер выплаты.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», – сказал РБК представитель Минфина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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