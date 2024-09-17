В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024

В Усть-Куте 30 сентября пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024. В Иркутске VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ24) состоится с 1 по 4 октября. Организатор мероприятия – ИНК.

На выездной сессии потенциальные инвесторы смогут познакомиться с перспективными проектами, включая развитие комфортной городской среды. Кроме того, запланирован визит участников на площадку Иркутского завода полимеров.

В Иркутске деловая программа форума стартует с 1 октября. Ключевая тема – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Ожидается участие более 100 спикеров – представителей компаний, научного и экспертного сообщества. Открытие форума начнется с пленарной сессии «От заклинаний к делу: прикладные задачи современных технологий», где власти и бизнес обсудят интеграцию искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники и других цифровых решений в производство.

В рамках БРИФ 2 октября пройдет День эффективности. Эксперты выступят в шести секциях, среди которых: «Инструменты повышения операционной эффективности», «Эффективные HR-решения», «Цифровые инструменты эффективности» и другие. Особое внимание привлечет секция «Эффективные HR-решения», которая пройдет в формате баттл-дискуссии, где топ-менеджеры обсудят эффективное взаимодействие с HR-экспертами.

День безопасности состоится 3 октября, в рамках которого практики поделятся опытом в области управления рисками, непрерывности бизнеса и новых возможностях. Запланировано восемь секций, которые охватят темы от производственной безопасности до страховой защиты активов.

Деловая программа БРИФ24 завершится 4 октября стратегическими сессиями по направлениям: эффективность, безопасность и непрерывность. В тот же день пройдет Молодежный день БРИФ, который соберет более 300 молодых специалистов, инженеров и управленцев. Участники смогут обменяться идеями, наработками и завести полезные знакомства. Также будут подведены итоги грантового конкурса «Молодежь PRO Север» и презентована новая часть комикса «Большая маленькая Лена», основанная на историях школьников из Усть-Кутского и Киренского районов.