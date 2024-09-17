Проект из Шелехова победил в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа»

Проект шелеховских педагогов СОШ №5 «Будущее рядом» стал одним из победителей конкурса РУСАЛа. На его реализацию компания выделит 3,2 млн рублей.

«Устойчивые города РУСАЛа» – конкурс проектов для НКО, социальных предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Он направлен на поддержку, развитие и повышение качества жизни в территориях ответственности Компании. В этом году на старте конкурса организаторы получили 256 заявок от 242 организаций. По итогам проведения многоэтапной экспертной оценки, конкурсная комиссия приняла решение поддержать 31 проект. Один из них – «Будущее рядом» из Шелехова.

«Наша инициатива ориентирована на повышение качества знаний учащихся по химии и физике, развитие практических навыков, умений в проектной и исследовательской деятельности, а также повышения вовлеченности и мотивации школьников к изучению физики и химии с использованием современного цифрового оборудования в учебной деятельности. На средства компании будут приобретены интерактивные панели и цифровые лаборатории. Безусловно, без гранта РУСАЛа мы не смогли бы себе позволить такую новейшую технику», – поделилась Олеся Демьянкова, директор школы №5 города Шелехова.

Проекты, заявленные на конкурс – это инициативы, в результате которых появляются новые продукты, услуги и общественные пространства, позволяющие достичь качественных и устойчивых изменений в жизни людей.

«Развитие территорий ответственности Компании – наш неизменный приоритет. Мы стремимся не только обеспечить рабочими местами города, но и создать в них комфортные условия жизни для наших сотрудников и их семей. Грантовая поддержка – один из инструментов социального развития регионов. В этом году мы получили практически втрое больше заявок на конкурс. Это говорит о том, что местные жители и организации сами заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь вокруг лучше. Мы стараемся им в этом помочь», – отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.