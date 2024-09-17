25% частных домов продаются по цене ниже 1 млн рублей

1% уходит меньше чем за 100 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Винзер».

Около 100 тыс. домов, выставленных на продажу в России, стоят дешевле 1 млн рублей.

«Порядка 1% домов собственники продают и вовсе дешевле 100 тыс. рублей. Как правило, это ветхие строения, в отдаленных населенных пунктах, не приспособленные для постоянного проживания. Нередко среди таких объектов можно найти дома, построенные еще в XIX веке», – рассказал директор комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, в сегменте до 1 млн рублей 55% занимают дома с возможностью круглогодичного проживания, 35% – сезонные дачные дома. При этом среди домов 18% площадью до 30 м2, 44% – площадью от 31 до 50 м2, остальные имеют площадь более 50 м2.

– Большинство заказчиков строят дома под себя, индивидуализируют. Когда такой дом попадает на рынок, он теряет 30-50% от стоимости, потому что никому не нужен, потому что дом отражает не твою философию, а чужую, – рассказал порталу SIA.RU руководитель проекта загородного поселка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.