Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Иркутске

Данные приводит SuperJob.

В Иркутске в сентябре больше всего готовы платить инженеру-проектировщику. В обязанности специалиста будут входить разработка необходимой технической документации для возведения блочно-модульных сооружений, разработка конструкторской части рабочих проектов, создание, проверка, редактирование чертежей и т. д. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия управляющего ипотечным бизнесом. Будущему сотруднику обещают оплату от 150 тыс. рублей, ДМС со стоматологией уже после первого месяца работы, компенсируют абонемент в фитнес-клуб для сотрудников.

На третьем месте – руководитель проекта. В требования входят высшее профильное образование (промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель, техник в области строительства зданий, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство уникальных зданий и сооружений), опыт руководства проектами, ведения работ в области дорожных или строительных работ от 2-х лет, знания нормативно-технической документации и т. д. Кандидату предлагают оплату 150 тыс. рублей, корпоративные скидки в спорт-залы Иркутска.

Также в рейтинг вошла вакансия ведущего инженера-электрика. Работодатель предъявляет следующие требования к кандидату: высшее образование по электроэнергетике или электроснабжению, опыт работы от 3 лет, навык чтение электросхем и т. д. Сотруднику готовы платить от 120 тыс. рублей.

Замыкает рейтинг вакансия менеджера по продажам строительных материалов. В обязанности кандидата будут входить поиск потенциальных клиентов, ведение коммерческих переговоров с клиентами, прием и обработка заказов клиентов, оформление необходимых документов и т. д. Сотруднику предлагают зарплату от 110 до 150 тыс. рублей.

В сентябре в топе наиболее интересных зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.