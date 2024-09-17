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Выдачи автокредитов в августе сократились на 15%

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За август банки выдали россиянам 117,86 тыс. автокредитов на 173,35 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество выдач выросло на 56%, объем – на 49%. В августе 2023 г. было выдано 75,79 тыс. автокредитов на 115,96 млрд руб. Средний размер автокредита сократился на 4%: с 1,53 в августе 2023 г. до 1,47 млн руб. в августе 2024 г. Средний срок автокредитования увеличился на 7 мес.: с 64 мес. (5 лет 4 мес.) в августе прошлого года до 71 мес. (5 лет 11 мес.) в августе этого.

По сравнению с результатами июля количество выдач автокредитов в августе сократилось на 15%, объем – на 16%. В июле россияне оформили 138,08 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 205,66 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,49 млн руб., средний срок кредитования составил 72 мес. (6 лет).

Всего по итогам 8 месяцев текущего года было выдано 935,52 тыс. автокредитов на 1,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 77%, объем – на 86%. С января по август 2023 г. было оформлено 527,62 тыс. автокредитов на 738,01 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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