Определен региональный победитель программы «Мама-предприниматель» в Республике Бурятия

Победителем регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» в Улан-Удэ стала Тамара Банщикова – мать 17 детей.

«Мама-предприниматель» — то федеральная грантовая программа для женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Проект прошел на базе центра «Мой бизнес». Сбер выступает банком-партнером.

В финал регионального этапа проекта вышли 30 участниц. Обучающая программа длилась в течение пяти дней и была направлена на получение участницами практических инструментов для создания и развития бизнеса. Насыщенные дни обучения включали проработку бизнес-проектов, тестирование гипотез, бизнес-визиты к мамам-предпринимателям.

Экспертное жюри оценивало экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость предложенных стартапов. Проект Тамары Банщиковой по производству экочернозема из сухостоя и травы набрал наибольшее количество баллов. На реализацию своих идей она выиграла сертификат на 100 тыс. рублей.

«В этом году было очень много интересных творческих проектов в сфере образовательных услуг, красоты, организации досуга, профориентации. Все участницы получили ценные знания и навыки, которые помогут им в реализации своих проектов. Сбер всегда готов поддержать начинающих предпринимателей в создании надежного фундамента для бизнеса в изменяющихся условиях», – Елена Павлова, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.

«Программа стала для меня настоящим подарком – дала мне знания, огромную уверенность в себе и своих силах. Я очень благодарна организаторам за эту возможность и рекомендую всем мамочкам, которые хотят развивать свое дело, попробовать свои силы в этой программе», – Тамара Банщикова, победитель регионального этапа программы «Мама-предприниматель».

Три победителя проекта получили специальные призы от Сбера – брендированные сувениры и доступ к закрытой базе знаний от «Деловой среды»* по старту и развитию своего дела. В ней собраны опыт, инструменты и бизнес-хаки предпринимателей, теоретическая база и кейсы от экспертов, исследования и тренды от российских и зарубежных источников.

Федеральная программа «Мама-предприниматель» реализуется при личной поддержке заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступает Минэкономразвития России, соорганизаторами — фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП».

Организатор мероприятия в Республике Бурятия – Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Правительства Республики Бурятия и Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.

* Платформа знаний и сервисов «Деловая среда» — это совместный проект Деловой среды, Министерства экономического развития РФ и Сбера.