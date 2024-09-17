Сбербанк уменьшит дисконты по ипотеке

Условия таких кредитов на рынке ухудшаются с начала лета. Об этом пишет РБК.

Сбербанк с 17 сентября изменит размер двух дисконтов к базовой ставке по ипотечным кредитам на строящееся и готовое жилье. Скидка для зарплатных клиентов снизится с 1 процентного пункта до 0,5 п.п., а для потенциальных заемщиков с первоначальным взносом от 20,1% – с текущих 0,7 п.п. до 0,5 п.п.

Как отметили в «Сбере», базовые ставки по ипотеке останутся неизменными: сейчас они составляют 23,3% по кредитам на покупку жилья в новостройках и 23,6% для вторичного рынка.

Но из-за пересмотра дисконтов минимально доступная ставка по таким ссудам поднимется на 0,7 п.п.: по ипотеке на строящееся жилье показатель достигнет 21%, а на готовое жилье – до 20,7%.

По данным «Дом.РФ», на 13 сентября средняя ставка по ипотеке на новостройки в топ-20 банков оставалось на рекордном для современного российского рынка уровне 20,89%.

Напомним, что за август банки выдали 80,29 тыс. ипотечных кредитов на 332,88 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 63%, объем – на 64%. В августе прошлого года было выдано 216,01 тыс. ипотечных кредитов на 913,35 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился за год на 2%: с 4,23 млн руб. в августе 2023 г. до 4,15 млн руб. в августе 2024 г. Средний срок ипотечного кредитования за год вырос на 9 мес.: с 259 мес. (21 год 7 мес.) в августе прошлого года до 268 мес. (22 года 4 мес.) в августе текущего.