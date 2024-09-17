Спрос на несовершеннолетних сотрудников подскочил в России

Подростки все активнее выходят на рынок труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рекрутинговых компаний.

С января по август 2024 года более 700 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме, говорится в исследовании hh.ru. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

При этом у компаний также увеличивается спрос на молодых сотрудников. За первые шесть месяцев российские предприятия отправили им более 3 млн приглашений на работу. Это на 28% больше, чем в первые шесть месяцев 2024-го, говорится в исследовании. Две трети из них пришлось на женскую аудиторию. По данным hh.ru, среднее количество школьников в российских компаниях (разного размера, как крупных, так и небольших) сейчас достигает двух-трех человек.

Чаще всего подростки трудятся в сфере административного персонала в качестве ассистентов или помощников, добавили в hh.ru.

Ранее стало известно, что МТС запускает в Иркутской области второй поток для школьников и студентов по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники знакомятся с профессией веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, учатся работать с программами Tilda и Figma.