РСХБ и Фонд «Экология» с начала года высадили более 70 000 деревьев

Каждый год 15 сентября в России отмечается День работников леса, цель которого напомнить о важности защиты и восстановления лесов.

Россия — одна из самых богатых лесом стран в мире, однако, по данным Рослесхоза, наша страна ежегодно теряет сотни тысяч гектаров леса из-за пожаров, незаконных вырубок, заболеваний деревьев и других природных и антропогенных факторов. Только в 2023 году от пожаров пострадало 4,6 млн гектаров леса. Россельхозбанк уделяет особое внимание экологии страны как основы устойчивого развития российского АПК. С целью восстановления лесов в стране РСХБ совместно с Фондом «Экология» в декабре 2023 года запустил реализацию сертификатов «Посади деревья», которые можно приобрести во всех отделениях банка по всей стране.

Лесовосстановление — важная часть рационального природопользования и один из главных методов борьбы с утратой лесов. Он необходим для сохранения экосистем на долгосрочную перспективу. Саженцы не только помогают компенсировать потери от вырубок и пожаров, но и предотвращают эрозию почв, восстанавливают биоразнообразие и создают новые места обитания для животных. Без этого процесса леса не смогут эффективно восстанавливаться, а последствия будут ещё более ощутимыми для всей планеты.

В рамках проекта «Посади деревья» реализовано 5 881сертификатов и собрано 10 млн рублей, проект поддержали 5 349 человек. С начала года уже высажено 70 500 саженцев деревьев в Республике Алтай, во Владимирской и Свердловской областях. Также в октябре запланирована посадка деревьев в Московской области.

«Мы очень рады такому большому отклику от клиентов и сотрудников РСХБ, неравнодушных к сохранению экологии России. Особую благодарность выражаем работникам лесного хозяйства, которые также участвовали в наших активностях в рамках проекта «Посади деревья». Именно благодаря их каждодневному труду леса остаются зелеными, здоровыми и полными жизни», — резюмирует директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.