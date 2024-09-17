Положительные изменения в медицине заметили 40% иркутян

Данные опроса приводит SuperJob.

40% иркутян считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (44% против 36%). 57% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом – лишь 25%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.

Доступность медицинских услуг в своем городе иркутяне оценили в среднем на 3,1 балла, а качество – на 3,3 балла из 5. Стоит отметить, что не все имеют на этот счет одинаковое мнение – доступность и качество медуслуг выше оценивают граждане в возрасте до 34 лет (по 3,5 балла в среднем) и те, кто получает до 50 тыс. руб. (доступность – на 3,6, качество – на 3,2 балла). Горожане с более высокими доходами реже ставят высокие оценки отечественному здравоохранению, средние баллы за доступность и качество медуслуг – по 2,8.