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Объем выданных потребительских кредитов за месяц сократился на 9,2%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных потребительских кредитов в августе 2024 года составил 544,4 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,2% (в июле 2024 г. – 599,7 млрд руб.).

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в августе 2024 года был отмечен в:

  • Москве (47,4 млрд руб.),
  • Московской обл. (36,0 млрд руб.),
  • Санкт-Петербурге (20,6 млрд руб.),
  • Краснодарском крае (19,8 млрд руб.),
  • Свердловской обл. (17,0 млрд руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных потребкредитов в регионах РФ в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

  • Республике Татарстан (-18,0%),
  • Нижегородской обл. (-15,8%),
  • Республике Башкортостан (-13,3%),
  • Воронежской обл. (-12,7%),
  • Ленинградской обл. (-12,7%).

Единственными регионами из топ-30, в которых был отмечен небольшой рост объемов выданных потребкредитов, стали:

  • Республика Дагестан (+1,0%),
  • Санкт-Петербург (+0,2%).

В Москве данный показатель за месяц снизился на 10,4%.

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора постепенно «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После пика в мае объем выданных потребительских кредитов снижается третий месяц подряд. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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