Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с кешбэком

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 сентябрьского рейтинга лучших кредитных карт с кешбэком, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе работы над рейтингом эксперты помимо кешбэка (в программах лояльности и у партнеров банков) проанализировали такие параметры как величина льготного периода, минимальный процент кредитования, полная стоимость кредита и диапазон между рекламным процентом и максимальным в тарифах. В расчет также включались условия снятия наличных, сумма обязательного платежа в льготный период, возможность оформления онлайн, наличие сервиса доставки и другие факторы.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».