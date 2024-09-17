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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с кешбэком

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 сентябрьского рейтинга лучших кредитных карт с кешбэком, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе работы над рейтингом эксперты помимо кешбэка (в программах лояльности и у партнеров банков) проанализировали такие параметры как величина льготного периода, минимальный процент кредитования, полная стоимость кредита и диапазон между рекламным процентом и максимальным в тарифах. В расчет также включались условия снятия наличных, сумма обязательного платежа в льготный период, возможность оформления онлайн, наличие сервиса доставки и другие факторы.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxwe26DW

/ Сибирское Информационное Агентство /
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