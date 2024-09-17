Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: Работа с людьми должна быть ежедневной

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подвел некоторые итоги и обозначил перспективы дальнейшей работы на встрече с фракцией «Единая Россия» в ЗС перед 15-й сессией Законодательного Собрания региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Как отметил Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, после завершения парламентских каникул и муниципальных кампаний депутаты полны сил и готовы решать поставленные Губернатором задачи.

На заседании регионального парламента будет рассмотрен ряд важных законопроектов. Это инициатива Губернатора Иркутской области по продлению срока действия выплаты областного материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2030 года. Ранее эта мера поддержки была ограничена 31 декабря 2026 года.

Кроме того, планируются изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, которые связаны с выполнением гражданами задач СВО в составе частных военных компаний. Глава региона отметил, что многие ветераны боевых действий ждут принятия такого законопроекта.

В рамках заседания Губернатор выразил благодарность фракции за отработанную с Правительством области законодательную инициативу о возможности для льготных категорий граждан получить меру социальной поддержки в твердой денежной сумме взамен компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части приобретения и доставки твердого топлива.

- Эта инициатива действительно будет иметь хороший социальный эффект, поскольку во многих муниципалитетах проблема была в отсутствии поставщиков дров. Сейчас же у жителей появится возможность получения конкретной суммы из бюджета для оплаты дров, - отметил Игорь Кобзев.

Как пояснила заместитель Председателя регионального парламента Наталья Дикусарова, мера поддержки будет распространяться именно на региональных льготников и решит множество вопросов.

- Этим законопроектом мы решим не только социальные, экономические, но и экологические задачи, - сказала Наталья Дикусарова.

Также участники заседания обсудили вопрос преобразования районов Иркутской области в муниципальные округа. Еще два муниципальных образования приняли решения о создании муниципальных округов - Балаганский и Заларинский. Вопрос предстоит рассмотреть на сессии Заксобрания.

- Сейчас еще несколько муниципальных районов Иркутской области проходят эту процедуру. Жители муниципалитетов должны понимать, зачем нужны эти преобразования и какие преимущества они дают. Процесс преобразования районов в округа должен быть полностью добровольным, решения должны приниматься не из-под палки, а через разъяснения, с учетом мнения населения, исполнительных и представительных органов местной власти, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Александр Ведерников в дополнение сообщил, что на предстоящей сессии два номинанта будут награждены Почетным знаком Юрия Ножикова «Признание».

- Это юбилейный год со дня рождения первого губернатора Иркутской области, и депутатам будут представлены две достойные кандидатуры, - отметил Александр Ведерников.

На встрече подвели и итоги прошедших муниципальных выборов. Губернатор подчеркнул, что партия показала один из лучших результатов не только в масштабах Иркутской области, но и страны.

- Результат исторический, им можно гордиться. Но, победа – не повод почивать на лаврах. Это, скорее, повод засучить рукава и еще больше работать. Потому что нам дан огромный аванс доверия от жителей Иркутской области. 75,5% мандатов – это, по сути, квалифицированное большинство муниципальной власти. То есть? на нас вся ответственность – целиком и полностью. И спрос будет тоже, в первую очередь, именно с нас, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона обратил внимание участников встречи на то, что на выборах в Иркутской области победу одержали 15 участников специальной военной операции, что стало лучшим результатом на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

- Важно и дальше активно вовлекать участников СВО в общественно-политическую деятельность, - сказал Игорь Кобзев.

В завершение встречи Губернатор подчеркнул, что работать на результат необходимо не только в период избирательной кампании.

- Работа с людьми, работа с избирателями должна быть ежедневной, - напомнил Игорь Кобзев.