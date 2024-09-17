Кредитование во втором квартале ускорилось во всех сегментах

В банковском секторе всё неплохо, несмотря на рост ключевой ставки. Так, рост корпоративного портфеля ускорился более чем вдвое по сравнению с первым кварталом и составил 5%. Более трети прироста пришлось на сегменты, слабо чувствительные к жестким денежно-кредитным условиям: проектное финансирование строительства жилья, кредитование начатых ранее инвестиционных проектов и другие сегменты, следует из ежеквартального обзора ЦБ «Банковский сектор».

– Благодаря высоким доходам компании могут обслуживать долг даже на фоне повышенных ставок. С учетом спроса компаний на кредиты в первом полугодии годовой прогноз повышен до 10–15%. – говорится в отчете ЦБ.

Ипотечный портфель вырос на 6,3% в преддверии сокращения господдержки с 1 июля. Однако годовой прогноз сохранен в диапазоне 7–12% с учетом более умеренных темпов роста во втором полугодии после завершения массовой «Льготной ипотеки» и ужесточения условий «Семейной ипотеки».

Потребительское кредитование выросло на 5,9%, что объясняется повышенными расходами граждан на потребление на фоне увеличения доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 12–17%.

Средства граждан на счетах в банках увеличились за квартал на 6,5%, это вызвано в том числе увеличением доходов людей, а также высокими ставками и капитализацией процентов по вкладам. В 2024 году этот показатель может вырасти на 16-21%.

Прибыль банковского сектора во втором квартале сократилась до 0,8 триллиона рублей. При этом банки смогли поддерживать маржу около 4,4%, а расходы на резервы в условиях хорошего кредитного качества были относительно низкими.