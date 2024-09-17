В Иркутске открылась проектная сессия Байкальского зимнего градостроительного университета

В рамках 26-го Международного Байкальского зимнего градостроительного университета в ИРНИТУ стартовала проектная сессия. Среди участников – студенты, молодые специалисты, эксперты в различных сферах из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Владивостока, Иркутска, а также Китая, Конго, Буркина-Фасо. Они будут работать над общей темой «Иркутск на Байкале».

– За четверть века на площадке «Зимника» зародилось много идей, которые нашли практическое применение. Так, создание 130-го квартала получило признание на российском уровне. Проект по регенерации исторического центра рекомендован для реализации на территории страны. Также предложения слушателей включались в Генеральный план Иркутска, вошли в стратегию социально-экономического развития города до 2036 года. Примеров много. Самое важное, что ребята не скованы какими-то рамками, имеют нестандартный взгляд и творческий подход. Под грамотным руководством наставников рождаются реалистичные концепции, которые очень нужны для дальнейшего развития областного центра, – обратился к присутствующим мэр Иркутска Руслан Болотов.

В приветственном слове к аудитории первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников подчеркнул уникальность зимнего градуниверситета и выразил уверенность, что его участники в очередной раз смогут найти верные направления, которые будут практически реализуемы. В этом им будут помогать сотрудники структурных подразделений правительства региона и мэрии.

В ближайшие две недели команды участников определят основные направления работы, результаты которой они представят на зимней сессии в 2025 году. Планируется выработка конструктивных предложений по пяти темам: «Ворота Байкала»: специализация Листвянского района как района Иркутска»; «Инфраструктура здоровья и реабилитации для повышения качества и доступности медицинских услуг»; «Научно-образовательная инфраструктура мирового уровня – платформа конвертации научного знания в технологии и образование»; «Инфраструктура для отдыха, рекреации, туризма и активного образа жизни: возможности для широкого круга потребителей»; «Развитие города в логике мультикультурной среды».

– Как правило, цели сессий формулируют региональная и муниципальная власти, которые понимают приоритеты и ищут нестандартные пути развития городской среды. Байкальский зимний градуниверситет – уникальная площадка, где молодые люди получают новые знания и уникальный опыт, а представители правительства и мэрии – реалистичные идеи, которые впоследствии реализуются, – отметил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.