Осенний субботник объявлен в Иркутске

Он пройдет 5 октября

В нем примут участие представители муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности, жители. Всех желающих обеспечат перчатками и пакетами.

– Проведение субботников на отдельных пространствах весной и осенью уже стало доброй традицией. Да, есть ответственные за содержание дворов, парков, скверов, улично-дорожной сети. Но требуется помощь в наведении порядка в лесах, береговых зонах, на пустырях. Важно все очистить от мусора перед наступлением зимы. Ежегодно тысячи неравнодушных иркутян становятся участниками общегородской уборки. Убежден, что и 5 октября мы все вместе сделаем Иркутск чище, – отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Напомним, весной субботник проходил 20 апреля. В нем участвовали около 20 тысяч иркутян. На полигон ТКО вывезли почти 1300 тонн мусора.