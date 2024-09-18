Острый кадровый голод в Иркутской области сменился умеренным дефицитом

Аналитики hh.ru выяснили, за каких специалистов в Иркутской области сложилась наиболее высокая конкуренция среди работодателей по итогам августа.

По итогам августа на одну вакансию в Иркутской области приходится, в среднем, 3,4 резюме, что является показателем нехватки кадров (здоровое соотношение спроса и предложения на рынке труда начинается от 4-х резюме на вакансию). Тем не менее, есть позитивный тренд – по сравнению с августом прошлого года значения индекса выросли на 0,5 п.п. (с 2,9). Таким образом, из стадии острого кадрового голода ситуация на рынке труда в регионе перешла в состояние умеренного дефицита.

Больше всего местному рынку труда сейчас не хватает продавцов и кассиров для розницы (1,8 резюме на вакансию, в среднем), аграриев (2,0), строителей и рабочего персонала (по 2,2). Кроме того, высока конкуренция работодателей за специалистов из сферы производства (2,3), медиков (2,4), мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта (2,7), водителей (3,0) и менеджеров по продажам (3,1).

Напротив, переизбыток кандидатов наблюдается в таких направлениях как «Искусство, развлечения, массмедиа» (27,1 резюме на вакансию при том, что верхняя граница «нормы» - 7,9 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (19,7), «Маркетинг, реклама, PR» (16,5), Высший и средний менеджмент» (12,9), «Юристы» (11,3), «Административный персонал» (10,1) и «Информационные технологии» (9,7).