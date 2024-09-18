Новости

Отмена льготной ипотеки
«Рынок пережил шоковый июль». Девелопер – о ситуации на рынке новостроек и работе в регионах и Москве
«За стагнацией всегда идет подъем». Александр Старовойтов – о ситуации на рынке новостроек
«Высокие ставки не будут вечными». Как иркутские застройщики поддерживают покупателей
Все материалы сюжета

Острый кадровый голод в Иркутской области сменился умеренным дефицитом

Аналитики hh.ru выяснили, за каких специалистов в Иркутской области сложилась наиболее высокая конкуренция среди работодателей по итогам августа.

По итогам августа на одну вакансию в Иркутской области приходится, в среднем, 3,4 резюме, что является показателем нехватки кадров (здоровое соотношение спроса и предложения на рынке труда начинается от 4-х резюме на вакансию). Тем не менее, есть позитивный тренд – по сравнению с августом прошлого года значения индекса выросли на 0,5 п.п. (с 2,9). Таким образом, из стадии острого кадрового голода ситуация на рынке труда в регионе перешла в состояние умеренного дефицита.

Читайте также:

Иркутские соискатели чаще всего ищут работу менеджерами по продажам и водителями
17 сентября 2024
От опыта и образования – к конкретным навыкам: на рынке труда растет спрос на новый подход к поиску сотрудников
16 сентября 2024

Больше всего местному рынку труда сейчас не хватает продавцов и кассиров для розницы (1,8 резюме на вакансию, в среднем), аграриев (2,0), строителей и рабочего персонала (по 2,2). Кроме того, высока конкуренция работодателей за специалистов из сферы производства (2,3), медиков (2,4), мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта (2,7), водителей (3,0) и менеджеров по продажам (3,1).

Напротив, переизбыток кандидатов наблюдается в таких направлениях как «Искусство, развлечения, массмедиа» (27,1 резюме на вакансию при том, что верхняя граница «нормы» - 7,9 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (19,7), «Маркетинг, реклама, PR» (16,5), Высший и средний менеджмент» (12,9), «Юристы» (11,3), «Административный персонал» (10,1) и «Информационные технологии» (9,7).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (598)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024
От заклинаний – к делу! Какая программа ждет участников БРИФ’24?
Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес