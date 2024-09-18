Отопительный сезон начался в Иркутске

Оборудование Ново-Иркутской ТЭЦ полностью подготовлено и запущено в работу, необходимый запас топлива сформирован: специалисты Эн+ встречают зиму во всеоружии, а предприятия энергохолдинга готовы к повышенным нагрузкам в отопительный период.

18 сентября тепло начнет поступать в школы, детские сады, медучреждения, а затем и в жилой сектор. Сейчас на Ново-Иркутской ТЭЦ заготовлено более 560 тыс. тонн угля. В обычном режиме 8 котлоагрегатов станции расходуют порядка 10 тыс. тонн топлива в сутки, в пики отрицательных температур – около 15 тысяч, что эквивалентно 180 железнодорожным вагонам.

– Все потребители могут быть уверены, что горячей водой и теплом мы обеспечим их полностью. Мы готовы к работе и сделаем все необходимое, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев. Наш персонал приложит для этого максимум усилий. Спасибо иркутянам за то, что они с пониманием отнеслись к кратковременным отключениям. Это было необходимо, чтобы подготовить теплосети к зиме, – генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко.

Профессионализм энергетиков в значительной степени компенсирует недостаточность ресурсов, которые составляют тарифную выручку, однако не решает проблему полностью – инфраструктуру необходимо развивать более интенсивно.

Каждый год энергетики начинают подготовку к отопительному сезону еще весной. Так, в этом году были проведены испытания 542 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, продиагностировано 437 участков, реконструированы две магистральные насосные станции, продолжается строительство теплового луча.